Müşteri taksici kavgasında gasp iddiası ortalığı karıştırdı | Video
Bursa'da müşteri olarak bindiği takside, şoförle tartışma yaşayan kişi kavgaya tutuştu. Taksicinin gasp iddiası üzerine ticari aracı takibe alan ekipler, aracı yolda yakaladı. Taksicinin olay yerine gelen meslektaşları ise gasp iddiası üzerine müşteri olarak binen kişiyi darp etmek istedi. Polis tarafları güçlükle ayırdı.
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