Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video
İstanbul’da, geçici olarak girdikleri ve günübirlik çalıştıkları işyerlerinde kart kopyalama aparatıyla müşterilerin kredi ile banka kartlarını kopyalayarak para çeken 2 şüpheli Siber Polisi tarafından yakalandı.
DOLANDIRICILAR, "GEÇİCİ ÇALIŞMA" BAHANESİ İLE GİRDİKLERİ SON İŞLETMEDE YAKAYI ELE VERDİ
Kopyalama yöntemini mercek altına alan siber polisi, işyerlerinde kopyalanan bilgiler kullanılarak yeni kart basıldığını ve ATM'lerden yüklü miktarda para çekildiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından kart kopyalama işleminin gerçekleştiği adresleri tek tek tespit eden polis, bu yerlere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Baskında, isimleri ve kimlik bilgileri tespit edilen Y.T. ve B.K. isimli 2 şüpheli, "geçici çalışma" bahanesi ile girdikleri son işletmede yakalanarak gözaltına alındı.
DOLANDIRICILARIN KAÇ VATANDAŞIN HESABINDAN NE KADAR PARA ÇEKTİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR
İşyerinde yapılan aramalarda ise kart kopyalama cihazı, dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sanal devriye ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine gönderilen iki dolandırıcının kaç vatandaşı ne kadar parayla dolandırdığı ve vurgunun miktarı ise henüz bilinmiyor. Vurgunun boyutu ilerleyen süreçte açığa çıkacak.
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