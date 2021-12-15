Video Yaşam Müşterinin unuttuğu cep telefonunu alan taksici kamerada | Video
Müşterinin unuttuğu cep telefonunu alan taksici kamerada | Video

Müşterinin unuttuğu cep telefonunu alan taksici kamerada | Video

15.12.2021 | 09:25

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Şişli'de müşterinin takside unuttuğu cep telefonunu çalan taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi. Cep telefonunu alma anı ise araç içi kamera tarafından kaydedildi.

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Olay, geçen ay Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihangir'den taksiye binen Azerbaycan vatandaşı K.K Şişli'ye gitmek istedi. Gideceği yeri bilmeyen yolcu, telefonunun konum bilgisini açarak şoföre verdi. Taksiden inen K.K telefonunun yanında olmadığını anlayınca Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek telefonunu takside unuttuğunu söyledi. Taksi şoförüne ulaşılarak bilgisi alındığında telefonu almadığını ve müşteriye verdiğini belirtti.

TAKSİDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra taksi içindeki kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde, müşterinin telefonunu taksi sürücüsüne verdiği daha sonra geri verir gibi yapıp ön koltuğa koyduğu görülüyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ'NÜN ŞOFÖR KARTI İPTAL EDİLDİ
Polis, taksi şoförü M.A hakkında "Açıktan Hırsızlık suçundan adli işlem yaptı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de taksinin 7 gün ruhsatını iptal etti. Taksi sürücüsünün ise 'Şoför Kartının İptali' uygulaması yapıldı.

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