Video Yaşam Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video
Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video

Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video

03.08.2022 | 08:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da yol verme tartışması kameralarda | Video 00:45
Bursa'da yol verme tartışması kameralarda | Video 03.08.2022 | 09:43
Çocukların TikTok merakı hastanelik etti | Video 02:33
Çocukların TikTok merakı hastanelik etti | Video 03.08.2022 | 09:42
Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video 03:39
Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video 03.08.2022 | 08:42
Muhtarın attan düşme anı kamerada | Video 00:17
Muhtarın attan düşme anı kamerada | Video 03.08.2022 | 08:42
Bursa’da hareketli dakikalar! Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale eden polisi vurup intihar etti | Video 02:00
Bursa'da hareketli dakikalar! Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale eden polisi vurup intihar etti | Video 03.08.2022 | 08:42
Meksika’daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor | Video 01:50
Meksika’daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor | Video 03.08.2022 | 01:37
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video 04:12
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video 02.08.2022 | 22:15
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı | Video 01:55
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 16:48
Bursa’da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:42
Bursa'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 14:27
İstanbul’da çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı | Video 04:53
İstanbul'da çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı | Video 02.08.2022 | 16:16
Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video 03:13
Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video 02.08.2022 | 15:43
İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:57
İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.08.2022 | 16:05
Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video 02:29
Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video 02.08.2022 | 14:27
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı | Video 01:41
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı | Video 02.08.2022 | 12:52
Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video 01:09
Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video 02.08.2022 | 12:16
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video 02:04
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video 02.08.2022 | 11:51
Kadıköy’de köpek kavgası... Polis sahibine ceza kesip köpeğe el koydu | Video 01:14
Kadıköy’de köpek kavgası... Polis sahibine ceza kesip köpeğe el koydu | Video 02.08.2022 | 11:57
İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video 00:44
İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video 02.08.2022 | 11:50
Korkuteli’de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi | Video 01:41
Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi | Video 02.08.2022 | 11:44
Şanlıurfa’da deaş operasyonu; 3 gözaltı | Video 03:03
Şanlıurfa'da deaş operasyonu; 3 gözaltı | Video 02.08.2022 | 09:21

Adıyaman’da, mutfak tüpünden sızan gazla dolan ikamet, ocağın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı. Alevlerin arasında kalarak yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26210 Sokak içerisinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Hanım Kıran, çay suyu koymak üzere mutfağa gitti.

Bu esnada tüpten gaz sızdırdığını fark etmeyen Hanım Kıran, ocağı ateşledi. Ocağın ateşlenmesiyle birlikte evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ikamet alev alev yanarken ikametin duvarı ve içerisinde bulunan malzemeler de parçalanarak etrafa dağıldı. Bomba gibi patlayan evin bulunduğu yere çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin arasında kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı kadın Hanım Kıran ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı büyük bir korkuyla anlatan Hanım Kıran, "Bir baktım alevler sardı etrafımı. Ellerim ve ayaklarımın üzerinde ateşler vardı. Tüp patladı. Ben çay koymak istedim, ocağı yakar yakmaz patlama oldu, artık her şey gitti. Ben küçük odadaydım" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA