'Muz Yeme' provokasyonuna 11 gözaltı...

Sokak röportajı yapılan bir kişinin “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” ifadesinin ardından sosyal medya hesaplarında muz yerken provokasyon amaçlı videolar paylaşan Suriye uyruklu 11 kişi İstanbul’da gözaltına alındı.

Bir kişinin verdiği sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" ifadesinin ardından sosyal medya hesaplarında muz yerken provokasyon amaçlı videolar paylaşan Suriye uyruklu kişiler hakkında geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Provokatif amaçlı video akımına katılan 31 kişinin açık kimlikleri tespit edildi.