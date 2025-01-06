Video Yaşam Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video
Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video

Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video

06.01.2025 | 12:24

Sivas’ta yaşayan kaynak ustası Murat Aygün, gitara benzettiği metal parçalar ve spiral ile ritim tutturarak sıra dışı rock performansıyla dikkat çekiyor. Aygün, ilginç gösterisi ile çalışma ortamını bir konser havasına çeviriyor.

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Sivas'ta 25 yıldır kaynak ustalığı yapan 45 yaşındaki Murat Aygün, sıradanlaşan iş gününü ve çalışma ortamını bir konser sahnesine çeviren eğlenceli performansıyla dikkat çekiyor. İş yerinde temizlik için kullandığı demir süpürgeyi gitara benzeten Aygün, bir yandan farklı malzemeleri kesmek ve zımparalamak için kullanılan spiral makinesiyle ritim tutarak kendine özgü rock şovunu sergiliyor. Yaptığı rock şov ile çevresindeki insanların dikkatini çeken Aygün, çevresinden takdir topluyor. İşin verdiği stresten uzaklaşmak ve kendisini motive etmek için bu yönteme başvurduğunu ifade eden Aygün, bu anları kaydederek sosyal medya paylaşıyor.

"SAHNE TEKLİFLERİ BİLE GELDİ"
Performansının izleyenler tarafından oldukça beğenildiğini ifade eden Murat Aygün, "Dükkanda çalışırken bize de motivasyon olsun diye aklıma böyle bir şey yapma fikri geldi. Yeğenimle videolar çekiyoruz, bu videoları sosyal medyada paylaşıyoruz. Birçok kişi tarafından izleniyor, beğeniler geliyor, hatta sahne teklifleri bile geldi ancak biz bunu kendi aramızda eğlence olarak yapıyoruz. İnsanların birçoğu ilginç buluyor ve takdir ediyorlar. Çalışırken kendi kendime türkü söylüyordum. Dükkânı süpürürken kullandığım metal kürekle kendime gitar yaptım. O küreği hem dükkânı süpürürken kullanıyorum hem de gitar olarak kullanıp şarkı söylüyorum. 25 yıldır kaynakçılık yaptığım için spiral ve kaynak makinesi kullanımına da elim bir hayli yatkın. Herhangi bir risk oluşturacak hareketler yapmıyorum, bilinçli bir şekilde gitar çalıp şarkılarımı söylüyorum. Kendimi muhafaza ederek şarkı söylüyorum. Ateş ve kıvılcımlar eşliğinde şarkı söyleyip dans ediyorum. Bunu gören insanlar şaşırıyorlar. Kıvılcım gözüne gelmiyor mu, kaynak gözünü almıyor mu? diye bana soruyorlar. Ben de onlara gözlük kullandığım için kaynağın gözümü almadığını söylüyorum" dedi.

"KIVILCIMLARIN ARASINDA ŞARKI SÖYLEYEN BİRİNİ GÖRDÜM"
Video çekmek için dükkâna gelen Erhan İkinci, "Dükkânın önünden geçerken içeride kıvılcımlar arsasında müzik söyleyen birini gördüm. İçeri gidim ve bu durumu video ya çekmek istedim. Kaynak makinası ile adeta şov yapıyordu. Bende bu durumu videoya çekmek istedim" dedi.

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