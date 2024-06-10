Video Yaşam Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

10.06.2024 | 14:03

Kayseri'de polis ekiplerinin nakliye kamyonuna düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ile şarjörü ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Malatya Yol Uygulama Noktasında durumundan şüphelendiği evden eve nakliyat yapan kamyonu durdurdu. Araçta arama yapan ekipler; 40 adet kaçak tabanca ile 40 adet şarjör ele geçirdi.

Kamyonette bulunan R.A. ve H.S. gözaltına alındı.
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