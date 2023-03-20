Video Yaşam Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video
Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video

Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video

20.03.2023 | 09:30

Diyarbakır’dan batı illerine buzdolabı içinde 81 kilo uyuşturucu maddesi “skunk” taşıyan 4 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre, 18 Mart tarihinde Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, şehirde temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddelerin batı illerine sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan bilgi doğrultusunda harekete geçti.

Yapılan operasyonda, öncü ve artçı bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen kamyon ve otomobil Kayapınar ilçesindeki pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, ev eşyası taşıdığı görüntüsü verilen kamyonda iki adet buzdolabı içerisinde zulalanmış vaziyette 81 kilo skank maddesi ele geçirildi.

Olayla alakalı, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (T.C.K.-188)" suçundan işlem yapılan F.A., O.S., Y.S. ve E.A. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video 04:18
Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video 20.03.2023 | 09:30
Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık! Yüzükleri ağzına koyarak böyle çaldı | Video 04:40
Bijuteri dükkanında ilginç hırsızlık! Yüzükleri ağzına koyarak böyle çaldı | Video 20.03.2023 | 09:27
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 00:18
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 20.03.2023 | 09:39
Tuzla’da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı | Video 02:40
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı | Video 20.03.2023 | 09:27
Duraktaki taksiyi çalan şahıs kovalamacada 3 polis aracına çarpıp bahçeye uçtu: 1’i polis 2 yaralı | Video 01:43
Duraktaki taksiyi çalan şahıs kovalamacada 3 polis aracına çarpıp bahçeye uçtu: 1'i polis 2 yaralı | Video 20.03.2023 | 09:26
Artvin’de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video 06:10
Artvin'de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video 20.03.2023 | 09:23
Kop Dağı Geçidi’nde kar ve tipi ulaşımda aksamalar yaşattı | Video 02:08
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalar yaşattı | Video 20.03.2023 | 09:23
Hurdalıkta çıkan yangın depoya sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi | Video 02:54
Hurdalıkta çıkan yangın depoya sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi | Video 20.03.2023 | 08:36
TEM’de TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı | Video 01:34
TEM'de TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı | Video 20.03.2023 | 08:37
Erzincan’da sağanak sonrası su taşkını oluştu | Video 00:20
Erzincan’da sağanak sonrası su taşkını oluştu | Video 20.03.2023 | 08:36
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu | Video 01:50
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu | Video 19.03.2023 | 22:58
Ev tadilatında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu | Video 05:04
Ev tadilatında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu | Video 19.03.2023 | 20:56
Deprem sonrasında Türkiye’nin ilk cami olan Habib-i Neccar Camii de yıkıldı | Video 00:30
Deprem sonrasında Türkiye’nin ilk cami olan Habib-i Neccar Camii de yıkıldı | Video 19.03.2023 | 14:40
Kayıp Ömer Yılmaz, yasak aşkının babası tarafından öldürülüp Fırat Nehri’ne atılmış | Video 01:30
Kayıp Ömer Yılmaz, yasak aşkının babası tarafından öldürülüp Fırat Nehri'ne atılmış | Video 19.03.2023 | 13:45
Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada | Video 00:28
Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada | Video 19.03.2023 | 13:45
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi | Video 01:13
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi | Video 19.03.2023 | 13:43
Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, Bu değilmiş deyip gittiler | Video 03:13
Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, "Bu değilmiş" deyip gittiler | Video 19.03.2023 | 13:05
Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kamerada | Video 00:46
Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kamerada | Video 19.03.2023 | 12:15
Depremzede aileyle yürekleri ısıtan diyaloğun sahibi Eskişehir 112 ekibi, Hatay’da yaraları sarıyor | Video 05:18
Depremzede aileyle yürekleri ısıtan diyaloğun sahibi Eskişehir 112 ekibi, Hatay'da yaraları sarıyor | Video 19.03.2023 | 12:15
İstanbul’da kiralık araçla kadına kapkaç kamerada | Video 03:07
İstanbul’da kiralık araçla kadına kapkaç kamerada | Video 19.03.2023 | 12:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA