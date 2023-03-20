Nakliye kamyonundaki buzdolabından 81 kilogram skunk maddesi ele geçirildi | Video
Diyarbakır’dan batı illerine buzdolabı içinde 81 kilo uyuşturucu maddesi “skunk” taşıyan 4 şüpheli tutuklandı.
Yapılan operasyonda, öncü ve artçı bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen kamyon ve otomobil Kayapınar ilçesindeki pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, ev eşyası taşıdığı görüntüsü verilen kamyonda iki adet buzdolabı içerisinde zulalanmış vaziyette 81 kilo skank maddesi ele geçirildi.
Olayla alakalı, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (T.C.K.-188)" suçundan işlem yapılan F.A., O.S., Y.S. ve E.A. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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