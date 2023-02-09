Nallıhan Kiaş ekibi enkaz bölgesinde 2 vatandaşımızı kurtardı | Video
Depremin ardından enkaz çalışmalarına destek olmak adına Ankara'dan 25 kişilik Nallıhan Kiaş (Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi) ekibi İslahiye'ye gönderildi. Nallıhan Kiaş ekibi göçük altında bir kişiye ve adının Merve olduğu öğrenilen diğer kişiye ulaştı.
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