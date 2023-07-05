Video Yaşam Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video
Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video

Namaza gelmeyenlerin suya atıldığı o köyde bayram şenliği | Video

05.07.2023 | 15:22

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bayram namazına gelmeyenlerin soğuk suya atıldığı köyde geleneksel Hacet Bayramı etkinliği düzenlendi. Yaptığı şakanın sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını söyleyen muhtar Hakkı Yiğit, "Bence de güzel bir şaka oldu, herkes beğendi. Şimdi dünya bizi konuşuyor. Vatandaşlara da haklı buldu, güzel bir etkinlik oldu" dedi.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Munduşlar köyünde Hacet Bayramı etkinliği düzenlendi. Bayram namazına gelmeyenlerin sıcak yataktan soğuk suya atıldığı görüntülerle ünlenen köyde, Hacet Bayramı etkinliğinde vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Yemeğin ardından köy konağında sohbet eden vatandaşlar, bayram namazına gitmeyerek soğuk suya atılanlara yapılan şakayı konuştu.

"ŞİMDİ DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR"
Köy muhtarı Hakkı Yiğit, "Sesimizi büyük bir kitleye duyurduk. Bizim köy halkı olarak kış aylarında birikme geceleri yaparız. Bu kaynaşma bizde ömür boyu devam ediyor. Bu bayramda böyle bir şaka yapmak aklımıza geldi. Bu şakayı yaptık. Bence de güzel bir şaka oldu, herkes beğendi. Şimdi dünya bizi konuşuyor. Vatandaşlara da haklı buldu, güzel bir etkinlik oldu. Biz köy gençleri olarak her zaman birbirimizi destekleriz" dedi.

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