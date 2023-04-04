Namusumu temizledim' diyerek kayınbiraderini öldüren 3 çocuk annesi adliyeye sevk edildi | Video

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldüren Hülya B. adliyeye sevk edildi. Evli, 3 çocuk annesi kadının, bir dönem kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı, birlikte çekilen görüntüleri ile kendisine şantaj yaptığı için cinayeti işlediği öğrenildi.