Video Yaşam Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu | Video
Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu | Video

Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu | Video

13.10.2022 | 20:16

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Antalya’da narenciye bahçesinde cansız erkek bedeni bulundu.

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Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, narenciye bahçesine gelen arazi sahibi bir erkeğe ait ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde cansız bedenin kimliğini tespit edemedi. Yapılan çalışmaların ardından cesedin kimliğinin tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bulunan cesedin 14 Eylül tarihinden itibaren ilçede kayıp olarak aranan Belarus uyruklu 56 yaşındaki Valary Harbun'a ait alabileceği düşünülüyor. Adli Tıp Kurumu'nda yapacağı otopsinin ardından ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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