Video Yaşam Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı | Video
Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı | Video

Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı | Video

18.01.2024 | 15:22

MERSİN'de, Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan narenciye yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

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Tarsus ilçesinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan mevkisinde, H.A.'nın kullandığı 33 AL 590 plakalı narenciye yüklü TIR'ın yakıt tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden H.A., TIR'ı güvenlik şeridinde park ettikten sonra jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, ulaşımı trafiğe kapattı. Dorseyi saran alevler nedeniyle kilolarca narenciye yola döküldü. İtfaiye ekipleri kısa sürede TIR'daki yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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