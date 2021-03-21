Nargile içtiler; müzik eşliğinde eğlendiler! 60 kişiye 210 bin lira ceza | Video

İstanbul Beyoğlu’nda Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edilen üç adreste 60 kişiye 210 bin lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanları ve bazı adresler denetlendi. Kapalı olması gerekirken açık olan adreslerde Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiği saptandı.

Canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapılan, nargile servisi yapılan, ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen ve kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen üç iş yerinde eğlenen, nargile içen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgın tedbirlerine aykırı hareket eden 60 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 210 bin lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen bir adres Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.