Video Yaşam Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? Yengeye tutuklama talebi! | Video
Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? Yengeye tutuklama talebi! | Video

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? Yengeye tutuklama talebi! | Video

17.09.2024 | 14:25

Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan yenge Hediye Güran ile Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, adliyeye sevk edildi. Öte yandan; Gelen son dakika haberine göre, Narin'in yengesine tutuklama talebi istendi. Narin soruşturmasında düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? İşte detaylar...

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