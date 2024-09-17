Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? Yengeye tutuklama talebi! | Video

Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan yenge Hediye Güran ile Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, adliyeye sevk edildi. Öte yandan; Gelen son dakika haberine göre, Narin'in yengesine tutuklama talebi istendi. Narin soruşturmasında düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? İşte detaylar...