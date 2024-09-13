Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı | Video
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran’ın da bulunduğu 8 kişi sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.
Kalan 22 şüphelinin gözaltı süreleri iki kez uzatıldı. Perşembe günü sabah saat 06.00 sıralarında jandarmadaki sorguları tamamlanan 22 şüpheli adliyeye getirildi. 1'i cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden aralarında Narin'in babası Arif Güran'ın da bulunduğu 3'ü adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan Narin'in annesi Yüksel Güran, 'Kasten öldürme suçuna iştirak etmek', ağabeyi Enes Güran, 'Kasten öldürme suçuna iştirak etmek', kuzeni Muhammet Kaya, 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', kuzeni Birsen Güran, 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', yengesi Maşallah Güran, 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Mehmet Salim Atasoy, 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek' ve amcası Fuat Güran, 'Suç delillerini yok etmek' suçlamalarıyla tutuklandı, R.A. ise serbest bırakıldı.
Diyarbakır Adliyesi'nde yaklaşık 25 saat süren sorgu işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.
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