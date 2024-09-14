Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Organize cinayet planı mı? Kimler hedef şaşırtıyor? | Video

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken, sır perdesi de aralanmaya devam ediyor. Birinci dereceden akrabaları 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine terlikler bırakıldı. İşte detaylar...