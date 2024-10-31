Narin’in amcası Salim Güran’ın aracının dere yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.
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