Video Yaşam Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video

Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video

Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video
09.06.2021 | 10:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video 02:37
Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video 09.06.2021 | 10:19
Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video 01:38
Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video 09.06.2021 | 10:19
Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video 00:23
Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video 09.06.2021 | 09:57
Müge Anlı canlı yayın izle: 9 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da şok video! Uygunsuz görüntülerle şantaj yapılan kız... 11:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 9 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da şok video! Uygunsuz görüntülerle şantaj yapılan kız... 09.06.2021 | 10:27
Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:55
Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video 09.06.2021 | 09:46
Sürücü hatalarıyla gelen kazalar kamerada | Video 00:15
Sürücü hatalarıyla gelen kazalar kamerada | Video 09.06.2021 | 09:48
Trafik kazası sonrası FETÖ’cüsünüz dedi, ortalık karıştı | Video 06:12
Trafik kazası sonrası "FETÖ’cüsünüz" dedi, ortalık karıştı | Video 09.06.2021 | 09:26
Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı 02:16
Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı 09.06.2021 | 08:44
Ankara'da feci kaza! Tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu | Video 02:16
Ankara'da feci kaza! Tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu | Video 09.06.2021 | 08:41
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video 01:48
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video 09.06.2021 | 08:51
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 05:05
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 09.06.2021 | 08:44
Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı 06:12
Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı 09.06.2021 | 09:03
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı 01:56
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı 09.06.2021 | 08:51
Alevlerin arasından böyle çıktı. Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev topuna döndü | Video 02:37
Alevlerin arasından böyle çıktı. Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev topuna döndü | Video 09.06.2021 | 08:02
Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video 03:19
Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video 09.06.2021 | 08:02
İstanbul’da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu | Video 02:59
İstanbul’da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu | Video 09.06.2021 | 08:02
TRT EBA TV izle! 9 Haziran Çarşamba DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (9 Haziran Çarşamba) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 09.06.2021 | 06:11
İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video 00:44
İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video 08.06.2021 | 23:17
Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video 00:13
Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video 08.06.2021 | 21:21
Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu! Uygulanan aşı miktarı... | Video 01:08
Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu! Uygulanan aşı miktarı... | Video 08.06.2021 | 20:10

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul'da birçok noktayı gezen Narko Tır'ın son durağı İstanbul Sultanbeyli Meydanı oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Narko TIR, uyuşturucu kullanımının engellenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlandı. Kent ve ilçe merkezlerinde konuşlanan TIR'da bulunan ekranlarda uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan görseller ve bilgiler yer alıyor. Ayrıca, "Uyuşma Uyan" projesi ve "UYUMA" uygulaması tanıtılıyor. Gençlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu broşürler dağıtılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimlerince TIR'a pandemi nedeniyle gruplar halinde ziyaretçi alınıyor. Narkotik polisleri, grupları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendiriyor. TIR'ı ziyaret eden vatandaşlar, polislere teşekkür ederek, memnuniyetlerini diye getirdi. Narko TIR, Sultanbeyli Meydanından sonra Ümraniye'de konuşlanacak.

Narkotik Tırı ziyaret eden Alper Türkmen, "Narkotik Tır çok güzel bir çalışma olmuş. Emek verenlere çok teşekkür ederiz. Ben bu kadar ayrıntılı bilgi edinebileceğimi düşünmemiştim. Bir davete icabet ettik ama gerçekten etrafımızda gördüğümüz gençlerin ruh hallerini anlamak adına bize bir öngörü oldu diyebilirim. Bize çok güzel bir sunum gerçekleşti. İnşallah bu eğitimleri gençlere yönelik olarak yaş aralığını daha aşağı seviyesine indirgeyebilirsek bu beladan ülkemizi vatandaşlarımızı daha iyi koruyacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA