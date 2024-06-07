Video Yaşam Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video
Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video

Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video

07.06.2024 | 08:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-21” operasyonlarında 12 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 282 şüpheli yakalanırken 266’sı tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da "Narkoçelik-21" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 12 ayrı suç örgütü çökertildi. "Narkoçelik-21" operasyonunda 282 şüpheli yakalarınken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.
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