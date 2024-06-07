Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 07.06.2024 | 08:47 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-21” operasyonlarında 12 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 282 şüpheli yakalanırken 266’sı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da "Narkoçelik-21" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 12 ayrı suç örgütü çökertildi. "Narkoçelik-21" operasyonunda 282 şüpheli yakalarınken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.