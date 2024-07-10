Video Yaşam Narkoçelik-26 operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video
Narkoçelik-26 operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video

Narkoçelik-26 operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video

10.07.2024 | 08:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik 12 ilde düzenlenen “Narkoçelik-26” operasyonlarında 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 28 şüpheli tutuklanırken 14’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 236 ekip, bin 596 personel ile hava araçları ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde "Narkoçelik-26" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 57 şüpheli yakalanırken 28'i tutuklandı ve 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.
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