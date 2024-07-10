Narkoçelik-26 operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik 12 ilde düzenlenen “Narkoçelik-26” operasyonlarında 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 28 şüpheli tutuklanırken 14’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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