Narkoçelik-29 operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video 30.07.2024 | 08:51 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 45’i tutuklanırken 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-29" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45'i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.