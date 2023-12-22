Narkogüç-40 operasyonunda 250 milyon liralık uyuşturucu | Video 22.12.2023 | 12:44 İstanbul'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 6 zehir taciri yakalandı. Operasyonda değeri 250 milyon lira olan 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Esenyurt ve Bahçelievler'de bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; kaçak ilaç imalathanesi, çok sayıda üretimi resmi makamların iznine bağlı, satışı yetkili tabip tarafından yapılan, uyuşturucu madde etkili, yeşil reçeteye tabi çok sayıda ilaç, basım makineleri, yüklü miktarda uyuşturucu ilaç hammaddesi, ilaç ambalajları ile ilaç kutuları ele geçirildi. Operasyon sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 AYLIK TAKİP SONUCU 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde 4 ay süren takibi sonucu, şüphelilerin üretimi resmi makamların iznine bağlı, uyuşturucu madde etkisi doğuran, prefabalin etken maddesini içeren ilaçlar ile uyarıcı etkiye sahip ilaçların üretim, depolama ve paketleme işlemlerini yaptıkları ve İstanbul ili başta olmak üzere Türkiye'ye dağıtarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu madde ve bu maddelerin üretim ile paketlenme aşamalarında kullanılan materyaller İstanbul İl jandarma Komutanlığının Balmumcu Kışlası'nda sergilendi. Operasyonlarda Jandarma personelinin yardımcısı olan Atlas ve Pati isimli özel eğitimli köpekler de sergide hazır bulundu.

Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 6 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.