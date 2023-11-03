Video Yaşam "Narkogüç" operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video

"Narkogüç" operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video

03.11.2023 | 09:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandığını belirterek muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandığını, muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildiğini kaydederek şu bilgileri verdi:
"Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce;
İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde; 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Narkogüç operasyonları düzenlenmiştir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 adet Tabanca, 4 adet Tüfek ve çok miktarda para ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlarda İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz."

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