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NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video

NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video

20.10.2023 | 09:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘NARKOGÜÇ’ operasyonları çerçevesinde İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır’da icra edilen narkotik operasyonlarında 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'NARKOGÜÇ' operasyonları çerçevesinde İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da icra edilen narkotik operasyonlarında 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyona ati görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda: 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz."
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