Video Yaşam Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video

Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video

Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video
25.03.2021 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 01:30
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 25.03.2021 | 12:07
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 03:54
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 25.03.2021 | 12:07
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu | Video 01:54
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu | Video 25.03.2021 | 12:07
Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap için istenen ceza belli oldu 03:17
Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap için istenen ceza belli oldu 25.03.2021 | 11:20
İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 01:31
İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.03.2021 | 11:45
Düzce'de sokak köpeği dehşeti! Yemek verip sevdiği köpek burnunu ve elini ısırdı 00:44
Düzce'de sokak köpeği dehşeti! Yemek verip sevdiği köpek burnunu ve elini ısırdı 25.03.2021 | 11:44
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 03:13
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 25.03.2021 | 11:33
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 25.03.2021 | 10:29
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 25.03.2021 | 11:37
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 08:34
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 25.03.2021 | 10:41
İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video 03:55
İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video 25.03.2021 | 10:50
Esenlerde korkunç kaza. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video 01:34
Esenlerde korkunç kaza. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video 25.03.2021 | 10:50
İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video 00:29
İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video 25.03.2021 | 10:58
Baraka yangını korkuttu | Video 00:53
Baraka yangını korkuttu | Video 25.03.2021 | 10:58
Düzce'de korkutan gelişme! Yeraltı suları neden ısındı? Düzce'de 'Birinci derece deprem bölgesi' endişesi 04:04
Düzce'de korkutan gelişme! Yeraltı suları neden ısındı? Düzce'de 'Birinci derece deprem bölgesi' endişesi 25.03.2021 | 10:41
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı 00:11
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı 25.03.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Mart 2021 Perşembe atv izle! 15 yaşındaki kızı kaçıran adamın beraber yaşadığı 2 kadın Müge Anlı'da 14:19
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Mart 2021 Perşembe atv izle! 15 yaşındaki kızı kaçıran adamın beraber yaşadığı 2 kadın Müge Anlı'da 25.03.2021 | 10:23
Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video 02:47
Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video 25.03.2021 | 09:09
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 03:03
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.03.2021 | 09:09
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 01:22
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 25.03.2021 | 09:24

Aydın’a ülkenin değişik illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getiren bir şebeke, narkotik timlerinin başarılı bir operasyonu ile insanları zehirleyemeden yakalandı. Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri bir şebekeyi çökertti. Gece yarısı Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yolundaki ihbarı değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak Aydın'a giriş yapan tüm araçları da teknolojik yöntemlerle sorguladı. Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri normal vatandaşmış gibi araçları takip etti. Aydın gişelerinde 2 araca 'dur' ihtarında bulunan polis ekipleri aracın birini aldı. Ancak diğer araç kaçmaya başladı. Bölgede her türlü tedbiri alan narkotik ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kaçmaya başlayan araçlardan 34 DRJ 211 plakalı araç, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Hareket kabiliyetini kaybeden araç ile birlikte sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇTAN BİR VALİZ DOLUSU UYUŞTURUCU ÇIKTI
Bir anda planları alt üst olan uyuşturucu taciri M.A.C. karşısında polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi. Şüpheli şahsın kendisine zarar verme ihtimalini göz önünde tutan narkotik ekipleri şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın'da son yıllarda ele geçirilen en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu öğrenildi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan M.A.C isimli şahıs ile birlikte diğer araçta yakalanan 3 kişi sorguya alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA