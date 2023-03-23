Narkotik ekiplerinden şok uygulama: Bin 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamalarda bir aracın içerisinden bin 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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