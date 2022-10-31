Narkotik ekiplerinin takibe aldığı tırda, 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Şanlıurfa'da polisin takibe alarak durdurduğu tırda 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelendiği bir tırı takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, tırın dorsesinde 32 parça halinde 20 kilo 200 gram skunk ile 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayda şüpheli tır şoförü gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.