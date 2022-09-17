Narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği “Kyra” ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.