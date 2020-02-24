Video Yaşam Narkotik köpeği Leo'dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 bin hap bulundu | Video

Narkotik köpeği Leo'dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 bin hap bulundu | Video

Narkotik köpeği Leo'dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 bin hap bulundu | Video
24.02.2020 | 18:18

İzmir’de narkotik köpeği Leo, 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet extacy adı verilen uyuşturucu hapı, Karabağlar ilçesinde bir aracın içerisinde koklayarak buldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir şahsın İzmir'e uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheliyi takibe alan ekipler Karabağlar ilçesinde şüpheli aracı durdurdu.

LEO TEPKİ VERDİ, EKİPLER ELE GEÇİRDİ
Narkotik köpeği Leo'nun araca tepki vermesi sonucu ekipler araç içerisinde arama yaptı. Leo'nun tepki verdiği yerleri titiz bir çalışmayla arayan ekipler, gizlenmiş halde 2 kilo 164 gram kokain ve 20 bin adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirdi. Öte yandan içerisinde uyuşturucu madde bulunan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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