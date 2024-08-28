Video Yaşam Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video
Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video

Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video

28.08.2024 | 10:21

Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 41 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklanırken operasyonda 42 kilogram esrar ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, 17-25 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 41 kişiyi yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 42 kilogram esrar, bin 143 uyuşturucu hap, 580 gram bonzai, 144 gram bonzai ham maddesi, 336 gram metamfetamin, 54 kök Hint keneviri ile 32 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. 34 kişi tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada! 01:37
Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla atma anı kamerada! 28.08.2024 | 11:26
Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga... Operasyon bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış 01:10
Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga... Operasyon bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış 28.08.2024 | 11:25
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:26
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2024 | 10:52
İstanbul Arnavutköy’de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada 00:57
İstanbul Arnavutköy'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı, o anlar kamerada 28.08.2024 | 10:39
Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL’lik ziynet eşyası çalmış | Video 01:18
Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış | Video 28.08.2024 | 10:28
Van’da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı | Video 01:18
Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı | Video 28.08.2024 | 10:21
Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video 01:38
Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video 28.08.2024 | 10:21
Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:59
Tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı! O anlar kamerada | Video 28.08.2024 | 09:42
Hatay’da incir toplayan kadına yılan şoku! 02:59
Hatay'da incir toplayan kadına yılan şoku! 28.08.2024 | 10:01
İstanbul’da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı 03:09
İstanbul'da havalandırma camından giren hırsız 22 telefonu böyle çaldı 28.08.2024 | 09:52
Bursa’da kadına şiddet! Boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı 00:59
Bursa'da kadına şiddet! Boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı 28.08.2024 | 09:56
Oltu’da civciv ilk yardım ile hayata döndürüldü: O anlar kamerada | Video 03:19
Oltu'da civciv ilk yardım ile hayata döndürüldü: O anlar kamerada | Video 28.08.2024 | 09:33
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından ayaklarından vuruldu! Olaydan 5 saat önce video çekip yardım istemiş... 06:47
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından ayaklarından vuruldu! Olaydan 5 saat önce video çekip yardım istemiş... 28.08.2024 | 09:19
Türkiye’nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video 07:01
Türkiye'nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video 28.08.2024 | 09:20
Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video 01:47
Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video 28.08.2024 | 09:15
Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izlemiş... | Video 01:57
Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izlemiş... | Video 28.08.2024 | 08:46
Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı | Video 00:22
Bursa’da çıkan orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı | Video 28.08.2024 | 08:40
Fatih’te binanın zemini çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü! 00:58
Fatih'te binanın zemini çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü! 28.08.2024 | 08:22
Gaziantep’te 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü 03:40
Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü 28.08.2024 | 08:22
Ardahan’da sağanak yağış sele neden oldu 00:54
Ardahan'da sağanak yağış sele neden oldu 28.08.2024 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA