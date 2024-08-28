Narkotik operasyonlarında yakalanan 34 torbacı tutuklandı | Video 28.08.2024 | 10:21 Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 41 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklanırken operasyonda 42 kilogram esrar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, 17-25 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 41 kişiyi yakaladı.



Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 42 kilogram esrar, bin 143 uyuşturucu hap, 580 gram bonzai, 144 gram bonzai ham maddesi, 336 gram metamfetamin, 54 kök Hint keneviri ile 32 gram eroin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. 34 kişi tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



