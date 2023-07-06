Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayında yaptığı 71 operasyonda 444 kilo 79 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına 323 şüpheliden 75'i tutuklandı.
75 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Haziran ayında yapılan 71 operasyonda, 323 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 75 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, 298 kilo 507 gram skunk maddesi, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin maddesi, 12 bin 235 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 7 gram eroin maddesi, 12 gram kokain maddesi, bin 295 adet sentetik ecza, 334 adet ecstacy, 5 adet hassas terazi, 6 adet payp/düzenek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
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