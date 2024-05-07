Narkotik polislerinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 42 gözaltı | Video
Erzincan’da 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un şafak vakti yönettiği operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Dosya kapsamında yapılan operasyon ile birlikte; 24 bin 871 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 33 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe, 6.36 gram esrar, 97.54 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 290 TL ele geçirildi.
Operasyonla ilgili tahkikat devam ederken Vali Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, başta KOM ve Narkotik Şube Müdürü Mustafa Aktan olmak üzere ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler.
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