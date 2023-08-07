Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video 07.08.2023 | 14:08 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; son 6 günde 25 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini il genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son 6 günde yapılan operasyonlarda; 25 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 310 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 610 Hint Keneviri ele geçirildi.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.