Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; son 6 günde 25 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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