Video Yaşam Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video
Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video

Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video

07.08.2023 | 14:08

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; son 6 günde 25 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini il genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son 6 günde yapılan operasyonlarda; 25 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 310 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 610 Hint Keneviri ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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