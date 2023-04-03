NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı | Video

NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde gerçekleştireceği Artemis II görevinde yer alacak ekip tanıtıldı. Ay görevinde ilk kez bir kadın ve bir siyahi astronot yer aldı.