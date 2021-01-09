Nasrettin Hoca'dan güldüren ve düşündüren fıkra! Nasrettin Hoca ve 'Düşünen Hindi' fıkrası izle | Video
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Nasrettin Hoca'dan güldüren fıkra! İşte yüzyılların eskitemediği Nasrettin Hoca'dan güldürrken düşündüren 'Düşünen Hindi' fıkrası...