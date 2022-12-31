Nazilli'deki patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi'nin camdan çıktığı anlar kamerada | Video
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Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde dün bir döner firmasına ait restoranın mutfağında meydana gelen patlamada ölen anne Neslihan Karaboğa, kızları Cansu, Lale Nur ve Gamze Karaboğa ile Neslihan Karaboğa'nın yengesi Fatma Danaş ve ağır yaralanan onun kızı Cennet Yeldi'nin ilçeye yılbaşı alışverişi için gittiği ortaya çıktı.
İlçede yemek yedikleri restoranda yangın çıkması üzerine Yeldi'nin restoranın 2'nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek, arasından dışarı çıktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yeldi'nin 2'nci kattan atlayıp, ağır yaralı halde canını kurtardığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80'ininde yanıkların meydana geldiği öğrenilen Yeldi'nin tedavisi sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde sürüyor.
Öte yandan Karaboğa ailesi için bugün Başaran Köy Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.