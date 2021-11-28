Video Yaşam Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti | Video
Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti | Video

Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti | Video

28.11.2021 | 12:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video 02:46
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video 28.11.2021 | 13:43
Makas attı, polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video 01:22
Makas attı, polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video 28.11.2021 | 13:28
Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video 00:27
Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video 28.11.2021 | 13:19
BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi’yi anlattı | Video 06:06
BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi'yi anlattı | Video 28.11.2021 | 13:13
Moskova’dan getirilen teleskop aynası 3170 metre yükseklikteki gözlemevine taşınıyor | Video 04:29
Moskova'dan getirilen teleskop aynası 3170 metre yükseklikteki gözlemevine taşınıyor | Video 28.11.2021 | 12:59
Kağıthane’de tek tip kıyafetli dört kişinin motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 04:43
Kağıthane'de tek tip kıyafetli dört kişinin motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 28.11.2021 | 12:28
Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti | Video 03:52
Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti | Video 28.11.2021 | 12:43
Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video 01:58
Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video 28.11.2021 | 12:43
Kadıköy’de üniversiteli genç kız kaza yaptı, annesi ‘tedbirsiz yola’ tepki gösterdi | Video 02:54
Kadıköy’de üniversiteli genç kız kaza yaptı, annesi ‘tedbirsiz yola’ tepki gösterdi | Video 28.11.2021 | 11:51
Antalya’da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video 04:02
Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video 28.11.2021 | 11:54
Bağcılar’da müşteri gibi girdiği nalbur dükkanından cep telefonunu çaldı | Video 02:50
Bağcılar'da müşteri gibi girdiği nalbur dükkanından cep telefonunu çaldı | Video 28.11.2021 | 11:59
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 01:58
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 28.11.2021 | 11:32
Artvin’de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 01:07
Artvin'de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 28.11.2021 | 11:00
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 00:39
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 11:22
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 04:28
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 28.11.2021 | 11:13
Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video 02:28
Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video 28.11.2021 | 11:12
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 05:55
Taksim'de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 28.11.2021 | 10:57
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 03:11
Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 28.11.2021 | 10:57
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 00:17
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 28.11.2021 | 10:39
Esenyurt’ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 04:00
Esenyurt'ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 28.11.2021 | 10:17

Antalya’da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış seralarda hasara yol açtı. Örtüaltı sebze üretiminin merkezlerinden olan Antalya’da, birçok serayı su bastı. Serasını su basan çiftçilerden Ramazan Sulak ise yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile gösterip " Battık battık, emeklerimiz gitti. Milyarlarca para harcadık” dedi. Sulak’ın çektiği video sosyal medyada gündeme oturdu. Solak, bugün suların çekildiği serasına hasar tespiti için gitti. Büyük bir zarara girdiklerini belirten Solak, sera içerisinde oluşan suların o an kendi canlarını da tehlikeye attığını belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve şiddetli rüzgara karşı uyardığı Antalya'da beklenen sağanak yağış ve rüzgar, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Örtüaltı sebze üretiminin merkezlerinden olan Serik ilçesinde birçok serada su baskını yaşandı. Serik ilçesi Deniztepe Mahallesi'nde domates serası bulunan çiftçi Ramazan Sulak, yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile anlattı. Çektiği video sosyal medyada gündem olan Sulak, bugün suların çekilmesi ile hasar tespiti için serasına geri geldi. Eşi ile birlikte yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Sulak, ellerinden bir şey gelmediğini emeklerinin 1 saat içerisinde heba olduğunu belirtti.

"BU DOMATESİ DAHA SATAMADIM"
Elince cep telefonuyla dereye dönen serasını ve ürünlerini gösteren Sulak, "Domates, para etmiyor diyenler gelsin görsün bunu. Battık işte. Bu domatesi daha satamadım ben. Her yer dere oldu. Camın içi dere oldu. Domates 2 TL diyor. 2 TL'ye alan yok halde domatesi. Battık battık. Emeklerimiz gitti. Milyarlarca para harcadık" diye konuştu.

"DERE OLDU, NEHİR OLDU BURASI"
Suların çekilmesi ile birlikte serasına gelip yaşadıkları anları anlatan Ramazan Sulak, " Bir bulanık su geldi, önüne muşambayı koyuyorum beni de götürmeye çalışıyor muşambayla birlikte. Bana mısın demiyor. Ne bulduysa bizi ittirdi. Dere oldu, nehir oldu burası. Müdahale etmemize fırsat kalmadı. 1 saatin içerisinde bizi mahvetti. Üzüldüm, moralim bozuldu ama ne yapayım. Videoyu çektim ki halimizi görsünler istedim. Devletimiz bize sahip çıksın" şeklinde konuştu.

"EMEKLERİMİZİ ALDI GİTTİ"
Ramazan Sulak'ın yağmur anında serada bulunan eşi Gülfer Sulak, "Ben domates topluyordum, biranda kapkara bir su geldiğini gördüm. Eşime seslendim. Ne olduysa o anda oldu. Biranda sel götürdü. Önüne kesmeye, durdurmaya çalıştık ama olmadı. Başaramadık. Emeklerimizi aldı gitti. Yağmur komple üstümüzden geçti. Saat 2.30'da başladı 16.00 kadar müdahale ettik ama başarılı olamadık. Aşırı şekilde zararımız var. Domatesleri henüz toplamamıştık. İlk defa topluyorduk başımıza bu geldi. Kasalarımız, kömürlerimiz gitti. Zarar büyük. Kendimize bir şey olacak diye de korktum. Eşime seslendim, işçiyi kenara çektik. Artık bırak mal gitsin dedim. Yoksa su bizi de götürecekti. Bu seranın içi nehir oldu. Çocukları Allah'a emanet edip ben bu serayla ilgilendim. Sözün bittiği yere geldik" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA