Nebiyan Dağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video

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Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Nebiyan Doğa Festivali’nin 2. günü renkli görüntülere sahne oldu.
Açılış töreninde konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Pandemiden dolayı 2 yıl ara verdik. Bu yıl festivalimizin ikincisini yapıyoruz. Burada Nebiyan'ın doğal güzelliklerini; havasını, suyunu, yeşilini, ormanlarını tanıtıyoruz. Aynı zamanda taze ve kuru Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanemiz var. Bunları marka yapma çalışmalarımız sürüyor. Bu yörede yetişen armut ve elmadan pekmez ve marmelat yapılıyor. Bunları ileriye dönük ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Nebiyan kuru ve taze fasulyesinin, nebiyan kestanesinin ve salebin patentini alıyoruz; coğrafi işaretlenmesini yapıyoruz" dedi.
Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Festival 11 Eylül Pazar günü yapılacak çeşitli yarışlar ile sona erecek.