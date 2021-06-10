Video Yaşam Neden HDP aday çıkarsın istiyorlar?  Millet İttifakı'ndaki kriz derinleşiyor mu? HDP'den ortaklarına tepki!

Neden HDP aday çıkarsın istiyorlar?  Millet İttifakı'ndaki kriz derinleşiyor mu? HDP'den ortaklarına tepki!

Neden HDP aday çıkarsın istiyorlar?  Millet İttifakı'ndaki kriz derinleşiyor mu? HDP'den ortaklarına tepki!
10.06.2021 | 12:27

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HDP'nin ittifak ortaklarına söylediği 'Muhalefette cesaret yok, sözleri saçmalık, sözleri saçmalık, akıl vermeyin' şeklindeki sert sözlerin anlamı ne? Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel canlı yayında; İyi Parti, CHP, HDP'nin ittifakındaki aday krizini değerlendirdi...

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