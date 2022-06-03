Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde nefes borusuna kaçan şeker nedeniyle nefessiz kalan ortaokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich Manevrası yöntemiyle nefes borusuna kaçan şeker çıkarılarak nefes alması sağlandı.