Video Yaşam Nefes borusuna şeker kaçan minik Can, başhekimin başarılı müdahalesiyle hayata döndü! İşte o anlar.. | Video
Nefes borusuna şeker kaçan minik Can, başhekimin başarılı müdahalesiyle hayata döndü! İşte o anlar.. | Video

Nefes borusuna şeker kaçan minik Can, başhekimin başarılı müdahalesiyle hayata döndü! İşte o anlar.. | Video

12.11.2022 | 10:57

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Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı, hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Minik Can, o esnada acil serviste bulunan Hastane Başhekimi Dr. Yusuf Kenan Aydın’ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

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Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Can'ın fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla çocuğu, özel bir hastanenin Acil Servisi'ne götürdü. Minik Can, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın'ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle Can'ın kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, çocukları hayata dönen aile büyük sevinç yaşadı.

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