Video Yaşam Nefes borusuna yiyecek takılan İngiliz turisti, garsonun Heimlich manevrası kurtardı | Video
Nefes borusuna yiyecek takılan İngiliz turisti, garsonun Heimlich manevrası kurtardı | Video

Nefes borusuna yiyecek takılan İngiliz turisti, garsonun Heimlich manevrası kurtardı | Video

25.02.2025 | 12:08

Tatil için geldiği Antalya'da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna salata parçası takılan İngiliz turisti, garson Heimlich manevrası kurtardı. O anlar kameralara yansırken, kurtarma tekniğini işyerindeki eğitim ile askerde aldığını belirten garson, "Aklımda kalmış" dedi.

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Olay geçtiğimiz gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki bir restoranda yaşandı. Tatil İçin Antalya'ya gelen İngiliz vatandaşı kadın Rahma Ali (54), tavuk şiş yemek için konakladığı otele yakın noktadaki restorana geldi. Rahma Ali, yemeğini yediği sırada ise nefes borusuna salata parçası takıldı. Öksürmeye başlayan kadının durumunu fark eden restorandaki garson Ramazan Esen (28), ilk olarak turistin sırtına vurdu. Rahma Ali'nin nefes alamadığını fark eden Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. İngiliz vatandaşı kadın garsona teşekkür ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Ramazan Esen, "Turist yemek yiyordu, başka masalara servis yaptığım sırada, öksürmeye başladı. Daha kötü olduğunu fark edince, önce sırtına iki defa vurdum. Daha önce işletmemizde bize ilk yardım eğitiminde verilen Heimlich manevrasını uyguladım. Askerde de görmüştüm ve aklımda kalmıştı. Bir iki defa deneyince kendine geldi" dedi.

Garsona teşekkür eden Rahma Ali ise, şunları söyledi: "Restoranda salata yediğim sırada boğazıma takıldı. Beyefendi gelip yardımcı oldu. Şuan problemim yok. Çok teşekkür ediyorum ona."

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