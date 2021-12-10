Nefessiz kalan bebeğin yardımına itfaiye koştu | Video

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Gaziantep’te soluk borusuna yiyecek kaçtığı için nefessiz kalan Yusuf bebeğin yardımına itfaiye erleri koştu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken bebeği hastaneye yetiştiren itfaiye erleri bebeğin hayatını kurtardı.
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri yangın dönüşü yakıt ikmali için girdikleri bir akaryakıt istasyonunda nefessiz kalan 2 yaşındaki Yusuf bebeğin hayatını kurtardı. İtfaiye erleri 2 gün önce yangın dönüşünde Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için girdi. Araçlar yakıt yüklemesi yapıldığı esnada 2 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf bebek, bir anda nefes alamamaya başladı. Soluk borusuna yiyecek kaçtığı için nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.
KAHRAMAN İTFAİYE ERLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Korku dolu anlar istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken itfaiye erleri yakıt ikmalini bırakarak Yusuf bebeğin yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İtfaiye erleri ilk müdahalenin ardından bebeği itfaiye aracıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine yetiştirdi. Bebek itfaiye erlerinin kucağında Acil Servis Polikliniğine getirilirken itfaiye erlerinin çabası yürekleri ısıttı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf bebek tedavisinin ardından taburcu edildi.