Nefessiz kalan müşteri, Heimlich manevrası ile hayata tutundu | Video 28.11.2024 | 10:42 Elazığ’da bir markette yediği portakal nefes borusuna kaçan şahıs, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Şahıs, ''Az kalsın gidiyordum’’ derken, o anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Yazıkonak beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir müşteri sırtına vurması için market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına geldi. Adağa nefes alamadığını gördüğü müşteriye müdahale etmeye başladı. Bir süre nefes alamayan müşteri, Adağa'nın Heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. Müşterinin yediği portakal parçasının nefes borusuna kaçtığı öğrenildi.

Nefes borusuna portakal parçasın kaçan şahsı ''Az kalsın gidiyordum'' derken, o anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.