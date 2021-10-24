Nehil sazlığı'ndaki yangın kontrol altına alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı?nda 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı , Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Doğa Koruma, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları devam ederken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Nehil Sazlığı'ndaki yangın dün akşam ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.