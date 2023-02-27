Video Yaşam Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı | Video
Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı | Video

Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı | Video

27.02.2023 | 09:20

Erzincan’da Karasu Nehri'nde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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