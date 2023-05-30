Nehre düşen kadın böyle kurtarıldı | Video
Adana'da Ceyhan Nehri'ne düşen bir kadını ölmek üzereyken itfaiye ekipleri kurtardı.
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