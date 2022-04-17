Video Yaşam Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video

Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video

17.04.2022 | 09:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video 03:42
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video 17.04.2022 | 09:19
SON DAKİKA! Bodrum’da orman yangını! İşte ilk görüntüler | Video 02:18
SON DAKİKA! Bodrum'da orman yangını! İşte ilk görüntüler | Video 17.04.2022 | 09:02
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize böyle uçtu | Video 05:19
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize böyle uçtu | Video 17.04.2022 | 08:38
Sinop’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkamadılar | Video 00:18
Sinop'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkamadılar | Video 17.04.2022 | 08:46
Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video 01:41
Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video 17.04.2022 | 08:45
Kayadan düşen genç 18 saat sonra bulundu | Video 02:49
Kayadan düşen genç 18 saat sonra bulundu | Video 16.04.2022 | 21:48
İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler! | Video 00:33
İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler! | Video 16.04.2022 | 19:24
Üzerine kahve dökülerek gizlenen uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:08
Üzerine kahve dökülerek gizlenen uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.04.2022 | 18:18
Başkent’te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 09:29
Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 16.04.2022 | 17:41
İş vaadiyle kandırıp Türkiye’ye getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdı 00:21
İş vaadiyle kandırıp Türkiye'ye getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdı 16.04.2022 | 17:25
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti | Video 02:59
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti | Video 16.04.2022 | 17:11
Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı videoyu paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! 00:12
Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı videoyu paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! 16.04.2022 | 17:02
Tokat’ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video 03:27
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video 16.04.2022 | 16:33
Muğla’da trafik kazası: 1 yaralı | Video 01:28
Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı | Video 16.04.2022 | 16:33
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi 01:29
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi 16.04.2022 | 16:13
Hareket eden otomobilin önüne geçip elleriyle böyle durdurmaya çalıştı; o anlar kamerada | Video 00:29
Hareket eden otomobilin önüne geçip elleriyle böyle durdurmaya çalıştı; o anlar kamerada | Video 16.04.2022 | 15:38
Sakarya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 00:24
Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 16.04.2022 | 15:34
Kadıköy’de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı | Video 02:33
Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı | Video 16.04.2022 | 15:08
20 metrekarelik dükkanda yarım asırdır zamana ayar veriyor | Video 03:47
20 metrekarelik dükkanda yarım asırdır zamana ayar veriyor | Video 16.04.2022 | 14:44
Mersin’de muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi | Video 01:29
Mersin'de muz kolileri içerisine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi | Video 16.04.2022 | 15:01

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı.

Her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Gün doğumunun ve gün batımının en güzel bir şekilde seyredildiği Nemrut Dağı'nda sezonu açmış bulunmaktayız. En son karların erimesi ile beraber açtığımız yoldan sonra, Ramazan ayı olmasına rağmen turizm haketliliğinin de arttığını görüyoruz. Bu tabi covit vakkalarının azalması ile de ilgili. Son 3 senede turizm yoğunluğunun azaldığını düşünecek olursak bu sene yüksek bir turizm hareketliliğini bekliyoruz. 2 bin yıl öncesinde tarihin bu izlerinde bu doğal güzelliklerle tüm vatandaşlarımızı yurt içinden ve yurt dışından misafir etmek için buralarda bekliyoruz." diye konuştu

Nemrut Dağı'na gün batımını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlere Kaymakam Selami Korkutata karanfil takdim etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA