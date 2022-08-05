Nemrut kalderasında Arap tavşanı görüntülendi | Video

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma listesinde yer alan ve nesli tükenmek üzere olan Arap tavşanı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderasında görüntülendi.
Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları ve fare gibi gövdesiyle dikkat çeken Arap tavşanı, çalılıkların arasında bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.