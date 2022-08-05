Video Yaşam Nemrut kalderasında Arap tavşanı görüntülendi | Video
Nemrut kalderasında Arap tavşanı görüntülendi | Video

Nemrut kalderasında Arap tavşanı görüntülendi | Video

05.08.2022 | 09:24

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma listesinde yer alan ve nesli tükenmek üzere olan Arap tavşanı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderasında görüntülendi.

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Tatvan'da fotoğraf sanatıyla uğraşan Mehmet Işık, Avrupa'nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve kalderasında nesli tükenmek üzere olan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Işık, doğa fotoğrafı çekmek için Nemrut'un zirvesine çıktı. Aracının önünde kanguru gibi zıplayan bir hayvan görünce cep telefonu kamerasıyla kaydeden Işık, internet üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları ve fare gibi gövdesiyle dikkat çeken Arap tavşanı, çalılıkların arasında bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

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